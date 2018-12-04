اقامة بطولة العالم للبليادو بالغردقة

انسامد - 4 ديسمبر - كانون اول - تستمر بطولة العالم للبلياردو بمدينة الغردقة الى 8 ديسمبر الحالي حيث اقيمت منذ 2 ديسمبر الادوار التمهيدية للبطولة.



و يشارك في البطولة 21 دولة من مختلف أنحاء العالم هم: مصر، وبلجيكا، والنمسا، وكوستاريكا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، وبيرو، واليونان، وإيطاليا، وقبرص، وهولندا، وألمانيا، وكولومبيا، واليابان، والسويد، وأسبانيا، والدنمارك، وأمريكا، والتشيك، وفيتنام، وفرنسا، والمكسيك، والأردن.



هذاو تسودأجواء ساخنة الأدوار التمهيدية لبطولة العالم للبلياردو 2018 بالغردقة، والتى يشارك فيها 149 لاعبا ولاعب من جميع أنحاء العالم، تبدأ يوميا من الساعة 11 صبحا حتى السادسة مساء.



كماأعلنت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران أنها ستقوم بدور الناقل الوطنى للمشاركين فى فعاليات بطولة العالم الدولية للبلياردو والتى تبدأ السبت القادم بمدينة الغردقة من منطلق دورها الوطنى لدعم كل الفعاليات الإقليمية والدولية بمصر ..



هذا بخلاف مشاركة حكام دوليين من بلچيكا وهولندا وقد قدمت مصر للطيران كافة التسهيلات اللازمة لسفر اللاعبين والمشاركين فى البطولة عن طريق نقلهم من عدة دول إلى القاهرة وتسفيرهم على رحلات الشركة الداخلية إلى الغردقة وسط حالة من الإستنفار وسط العاملين لخدمة المشاركين فى البطولة.



