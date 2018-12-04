تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه بسبب المظاهرات

أنسامد - 4 ديسمبر/ كانون الأول - أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبيلييه والتى كان من المقرر إقامتها السبت المقبل في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي.



وقالت الرابطة في بيان عبر موقعها على شبكة الانترنت "بناء على طلب من مفوضية الشرطة، قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إرجاء المباراة بين باريس سان جرمان ومونبلييه، ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي، والتي كانت مقررة يوم السبت 8 ديسمبر".



وتابعت "ستحدد لجنة المسابقات في رابطة الدوري الفرنسي موعد المباراة في وقت لاحق".



وأكد الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان عبر "تويتر" تأجيل المباراة، موضحا أنه سيتم تحديد موعد اخر في وقت لاحق.



ووفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، لم يتم تحديد سبب تأجيل المباراة، إلا أن باريس شهدت يوم السبت الماضي عدة حوادث متعلقة بمظاهرات "السترات الصفراء".



