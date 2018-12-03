تعهَّدالرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند، بمحاولة ضم حكيمي

انسامد - 3 ديسمبر - كانون اول - قال هانس خواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني :"سنحاول أن نفعل نفس الشيء الذي فعلناه مع باكو ألكاسير مع أشرف حكيمي، نعلم أن ذلك لن يكون أمرًا سهلًا، ولكنني سوف أتحدث مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أولًا من أجل شراءه بشكل نهائي".



أشرف حكيمي من مواليد 4 نوفمبر 1998، هو لاعب كرة قدم مغربي يلعب في مركز الظهير الأيمن مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني بنظام الإعارة من ريال مدريد ومنتخب المغرب لكرة بعد أداءه في أكاديمية لا فابريكا، تمت ترقيته أشرف إلى الفريق الإحتياطي لريال مدريد في يونيو 2016.[7] بعد فترة وجيزة، تم ضمه في معسكر الفريق الأول للموسم الجديد في الولايات المتحدة. لعب أول مباراة له مع الفريق الملكي يوم 29 يوليو 2016 في مباراة ودية ضد باريس سان جيرمان أثناء معسكر الفريقين في الولايات المتحدة.



بعد ذلك عاد إلى فريق الصف الثاني، حيث ظهر لأول مرة في 20 أغسطس 2016 من خلال البدء في مباراة الفوز 3-2 على ريال سوسيداد ب.[8] سجل أشرف هدفه الأول في 25 سبتمبر 2016، في مباراة التعادل 1-1 ضد فوينلابرادا.[9] لعب في 28 مباراة (26 مباراة كأساسي، 2305 دقيقة) خلال الموسم، حيث أنهى الدوري فريق الكاستيا في المركز الحادي عشر.



في نهاية الموسم، كان لا يزال صغيرا بما فيه الكفاية للعودة إلى جانب الشباب للمشاركة في نهائي كأس الملك للشباب 2017.



