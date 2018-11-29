فرانس فوتبول تبلغ الفائز بالكرة الذهبية لعام 2018

انسامد - 29 نوفمبر - تشرين الثاني - أقر باسكال فيري، مدير تحرير مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم بأنهم أبلغوا بالفعل صاحب الكرة الذهبية لهذا العام، والذي سيتم كشف النقاب عنه خلال الحفل بمقر المجلة يوم الإثنين المقبل.



وقال فيري خلال "محادثة" عبر الإنترنت مع بعض قراء المجلة: "الإعلان عن الفائز يتم بمجرد مكالمة تليفونية بسيطة. لقد تم بالفعل الاتصال بالفائزين، أنا من اتصلت بهم، وهكذا تم إبلاغهم، بطريقة مباشرة".



وعلاوة على جائزة الأفضل في فئة اللاعبين، تم أيضا إبلاغ الفائزة بجائزة أفضل لاعبة، والفائز بجائزة أفضل لاعب دون 21 عاما، وهما الجائزتان اللتان استُحدثتا هذا العام.



وأكد فيري أن رد فعل الفائزين كان "مؤثرا لأقصى درجة ممكنة".



وكانت بعض التقارير الإسبانية أكدت مؤخرًا أن الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، سيتوج بالجائزة، أما البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس فسيحل في المركز الثاني، بينما سيأتي الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد في المركز الثالث.



كانت كشفت مجلة فرانس فوتبول، قد كشفت الشهر الماضي عن قائمة تضم 30 لاعبا، هم المرشحين للفوز بالجائزة، حيث تواجد فيها العديد من النجوم مثل ليونيل ميسي ومحمد صلاح وكيليان مبابي وإيدين هازارد ورافايل فاران.



الصورة : لوكا مودريتش نجم ريال مدريد