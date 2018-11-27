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السعودية تستضيف مونديال الأندية لكرة اليد لمدة 4 سنوات
    أنسامد 27 نوفمبر/ تشرين الثاني - أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية عن استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" لمدة أربعة أعوام قادمة.

    جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس الإدارة، بالنائب الأول للاتحاد الدولي لكرة اليد، غويل ديلبلانك، في مقر الهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

    وجرى خلال اللقاء التوقيع على عقد استضافة المملكة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" لمدة أربعة أعوام قادمة.

    وتم التوقيع بين محمد المنيع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، والسيد غويل ديلبلانك.

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