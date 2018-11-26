دراسة:ممارسة الرياضة تقلل العمر البيولوجي 30 عاما

أنسامد 26 نوفمبر/ تشرين الثاني - توصلت دراسة حديثة إلى أن ممارسة كبار السن للرياضة بانتظام يقلل 30 عاما من العمر البيولوجي للجسم.



ووفقا للدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ان اهتمام كبار السن بالنشاط البدني جعل عضلاتهم مماثلة لمن هم في سن الـ25.



وأجرى علماء من جامعة "بول ستيت" الأمريكية دراسة على 28 شخصا تزيد أعمارهم عن 70 عاما، كانوا يمارسون التمارين الرياضية بانتظام منذ سبعينات القرن الماضي؛ لتحديد كيف تقضي ممارسة الرياضة على التدهور البدني المرتبط بالشيخوخة.



كما راقب العلماء حالات أشخاص غير نشطين في سن الـ70 وأشخاص نشطين في سن الـ20.



وأكد العلماء أن عضلات النشطين الأكبر سنا تتطابق مع عضلات من هم في العشرينات من العمر.



علاوة على ذلك، عندما قارن العلماء البيانات مع المعدلات الوطنية في مختلف الأعمار، وجدوا أن كبار السن النشطين يتمتعون بصحة جيدة للقلب والأوعية الدموية تماثل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.



