الاهلي المصري لدور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال

انسامد - 21 نوفمبر - تشرين الثاني - وصلت بعثة الأهلي المصري إلى دبي، استعداداً لمواجهة الوصل، اليوم في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، إذ ضم «الأحمر» القوة الضاربة، بعدما أعلن الجهاز الفني للفريق عن ضم 21 لاعباً، يتقدمهما وليد سليمان والمغربي أزارو.



من جهته، أكد المدير الإعلامي لنادي الوصل، أحمد البلوشي، أنه تم توفير كل طلبات «الأحمر»، إذ توجه الفريق مباشرة إلى مقر إقامته بفندق موفنبيك في دبي، بينما خاض الفريق المصري، تدريباً مغلقاً على الملعب الفرعي بنادي الوصل.



وأوضح أن «الجهاز الفني للأهلي المصري طلب عدم إجراء لقاءات صحافية أو تلفزيونية مع اللاعبين»، لافتاً إلى أنه سيقتصر حضور الإعلام لتدريبات «الأحمر» في أول 15 دقيقة من تدريب الفريق الأساسي اليوم على استاد زعبيل.



من جهته، أكد مدرب الأهلي، الفرنسي باتريس كارتيرون، أنه شاهد ملخص لأكثر من 10 مباريات لفريق الوصل، إلى جانب مشاهدة مباراة الفريقين التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق في لقاء الذهاب.



وأوضح كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أمس، أنه «يسعى إلى الفوز على (الإمبراطور)، وتخطي دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، لاستكمال الفريق مشواره في البطولة».



وشدّد كارتيرون على احترامه للوصل، ورغبته وطموحه المشروع في البطولة، قائلاً: «إن الأهلي أمامه أهداف يسعى إلى تحقيقها في الفترة المقبلة، من بينها بطولة كأس زايد».



وأشار المدرب الفرنسي إلى أن الوصل قدم مباراة جيدة في الإسكندرية، وأن مباراة العودة تحتاج إلى التركيز من جميع اللاعبين، إذ إن «الأحمر» سيخوض عدداً كبيراً من المباريات خلال فترة قصيرة، بداية من مباراة الوصل، ثم مباريات بطولة الدوري المصري.



وأضاف مدرب الأهلي أنه «بدأ منذ عودة الفريق من تونس في تجهيز جميع اللاعبين لهذه المواجهات، والتركيز بشكل أساسي على أول مواجهة أمام الوصل، التي تستحوذ على تفكير الجهاز واللاعبين في المرحلة الحالية».



وقال كارتيرون: «سنعمل على تحمّل وتجاوز ضغط المباريات، مع وجود أهداف ثابتة نسعى إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة». وشدد المدرب الفرنسي، على أن «الفترة الحالية تحتاج إلى التركيز في المرحلة المقبلة، وأنه يدرك تماماً أن جماهير النادي ستظل تساند وتدعم الأهلي من أجل التتويج بالبطولات في المرحلة المقبلة، وأنه سيبذل أقصى جهد من أجل إسعادهم».



