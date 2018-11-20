اسبانياتقترح علي المغرب استضافةمشتركة لكاس العالم 2030

انسامد - 20 نوفمبر - تشرين الثاني - أعلن رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز خلال زيارته المغرب، أنه اقترح على مسؤولي المملكة، تقدم البلدين، مع البرتغال، بملف ترشيح مشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 في كرة القدم.



وأوضح سانشيز في تصريحات عقب استقباله في الرباط من قبل الملك محمد السادس، أنه عرض هذا المقترح بداية على نظيره سعد الدين العثماني، قبل أن يبحثه مع العاهل المغربي.



أضاف "تقدمت باقتراح، بداية إلى الحكومة وبعدها إلى الملك محمد السادس، بإطلاق ترشيح مشترك لاستضافة مونديال 2030 بين المغرب، إسبانيا والبرتغال".



وتابع المسؤول الإسباني الذي يجري اليوم زيارته الأولى للمغرب "ستكون المرة الأولى التي يقدم فيها ترشيح يجمع بين قارتين، أوروبا وإفريقيا .



وكان المغرب قد أعلن في حزيران/يونيو الماضي، عزمه على التقدم بملف ترشيح لاستضافة مونديال 2030، وذلك غداة خسارته تصويت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حول البلد المضيف لمونديال 2026، لصالح ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



