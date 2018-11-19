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إعلان القائمة النهائية لجائزة بي بي سي لأفضل لاعب إفريقي
    أنسامد 19 نوفمبر/ تشرين الثاني - أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018. وضمت القائمة خمسة مرشحين، وهم كاليدو كوليبالي (السنغال)، ساديو ماني (السنغال)، توماس بارتي (غانا)، بجانب مهدي بنعطية (المغرب) ومحمد صلاح (مصر).

    وتم افتتاح التصويت يوم السبت 17 نوفمبر في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش ويغلق يوم الأحد 2 ديسمبر في الساعة الثامنة مساءً، وسيتم الكشف عن النتيجة يوم الجمعة، 14 ديسمبر في الساعة الخامسة والنصف.

    وفاز صلاح نجم ليفربول بجائزة العام الماضي، لينضم إلى قائمة الفائزين السابقين بما فيهم جاي جاي أوكوشا نجم نيجيريا، ومايكل إيسيان، وديدييه دروجبا ويايا توريه ورياض محرز.

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