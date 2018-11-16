روما يُكرم توتي قبل مواجهة ريال مدريد

أنسامد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني - أعلن نادي روما الإيطالي تكريم أسطورة الفريق، فرانشيسكو توتي، في المباراة المقبلة للذئاب أمام فريق ريال مدريد الإسباني.



ويستضيف فريق روما فريق ريال مدريد في 27 نوفمبر الجاري على ملعب الأولمبيكو في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وقال نادي روما، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، إنه سيقوم بتكريم توتي، قبل انطلاق مباراة الفريق أمام ريال مدريد.



وأكد النادي، أن الحفل سيقام على أرضية ملعب الأولمبيكو، قبل ساعة من انطلاق مواجهة ريال مدريد، علمًا بأن توتي سيحصل على قميص خاص مصمم لهذه المناسبة.



