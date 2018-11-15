بطولةالبحرالمتوسط للشباب في كرة اليد تقام ببورسعيد 17 فبراير

انسامد - 15 نوفمبر - تشرين الثاني - بحث اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مع وفد اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعبده عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة والمنسق العام للبطولة وإيهاب العزب مدير الاتحاد ترتيبات استضافة بطولة البحر المتوسط مواليد 2002 التي تقام في بورسعيد خلال الفترة من 17 إلى 24 فبراير من العام المقبل.



ورحب اللواء عادل الغضبان باستضافة المحافظة لذلك الحدث الرياضي الكبير، وقال إنه طلب من جميع الأجهزة التنفيذية تقديم كافة وسائل الدعم والتيسيرات؛ من أجل نجاح البطولة التي تقام للمرة الأولى على أرض المحافظة.



وأكد أن بورسعيد جاهزة تمامًا لاستقبال كافة البطولات المحلية والدولية على أرضها لما تمتلكه من بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى خاصة المدينة الرياضية التي تعد فخرًا لمحافظة بورسعيد.



وأضاف أن البطولة تعد فرصة كبيرة للترويج سياحيًا لبورسعيد على المستوى الدولي نظرًا لوجود وفود 11 دولة من مختلف قارات العالم.



وتشهد بطولة البحر المتوسط هذه المرة مشاركة أكبر عدد من المنتخبات في تاريخ بطولات البحر المتوسط إذ تشارك 11 دولة هي فرنسا وتركيا ومونتنجرو وإيطاليا ورومانيا وتونس والمغرب واليونان، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين تشاركان بدعوة من اتحاد البحر المتوسط واللجنة المنظمة للبطولة.



