الترجي.. خامس الأندية المتأهلة إلى كأس العالم في أبوظبي

انسامد - 14 نوفمبر - تشرين الثاني - لحق الترجي التونسي بقافلة المتأهلين لبطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل بأبوظبي الإماراتية وذلك بعد تتويجه يوم الجمعة بلقب دوري أبطال أفريقيا.



وأصبح الترجي خامس الأندية المتأهلة لهذه النسخة من مونديال الأندية حيث سبقه كل من العين الإماراتي الذي يمثل صاحب الأرض في هذه النسخة بصفته بطلا للدوري الإماراتي في الموسم الماضي كما تأهل لنفس النسخة ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا وغوادلاخارا المكسيكي حامل لقب دوري أبطال اتحاد كونكاكاف، أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، وويلنغتون النيوزيلندي حامل لقب دوري أبطال أوقيانوسية. وهذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها الترجي بمونديال الأندية حيث سبق له المشاركة في نسخة 2011