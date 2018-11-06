الأهلي إلى تونس للقاءالترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

انسامد - 6 نوفمبر - تشرين الثاني - غادرت القاهرة، صباح اليوم /الثلاثاء/، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي متوجهة إلى تونس للقاء فريق الترجي التونسي في مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى تقام يوم الجمعة المقبلة.



ومن المقرر إقامة مباراة الإياب بمدينة رادس التونسية.. فيما كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك على ستاد برج العرب.



كان فريق الأهلي قد فاز على الترجي التونسي 3-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مباراة شهدت أحداثا جدلية ومثيرة.



وقال اتحاد الكرة في بيان مقتضب، إنه تلقى خطابا رسميا من لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي، قررت فيه إيقاف وليد أزارو مباراتين.



بالإضافة لتوقيع عقوبة مالية على الأهلي قدرها 20 ألف دولار، بالإضافة لاستدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون لجلسة استماع على خلفية أحداث مواجهة الاهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وحصل وليد أزارو على ركلتي جزاء للأهلي، اعترض عليهما الترجي التونسي، ووجه انتقادات لاذعة للحكم الجزائري مهدي عبيد شارف، خاصة بعد أن التقطت الكاميرات لقطة للمهاجم المغربي وهو يمزق قميصه، وهو ما فسره مصدر مقرب للاعب بأنه كان غضبا من تلقي فريقه لهدف. كما أفاد كارتيرون أنه تعرض للاعتداء بالضرب من قبل أحد لاعبي الترجي التونسي عقب المباراة.



