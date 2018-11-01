الاهلي والترجي غدا.. كلاسيكو أفريقي في ذهاب نهائي الابطال

انسامد - اول نوفمبر - تشرين الثاني - تتجه أنظار محبي الساحرة المستديرة في القارة السمراء عامة، وفي المنطقة العربية بصفة خاصة غدا الجمعة الى استاد برج العرب في مدينة الاسكندرية "عروس البحر المتوسط" لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وضيفه الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



ويتطلع الأهلي لإعادة البسمة إلى جماهيره، التي مازالت تشعر بالقلق منذ خسارته نهائي البطولة العام الماضي أمام الوداد البيضاوي المغربي، اضافة الى ادراكه التعادل في برج العرب بصعوبة بالغة مع فريق الوصل الاماراتي قبل ايام في بطولة كأس زايد للاندية العربية الابطال.



ويسعى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية غدا حتى تصبح مهمته سهلة في لقاء العودة بتونس، الذي سيقام في التاسع من شهر نوفمبر الجاري.



في المقابل، يبحث الترجي الذي يخوض النهائي السابع في مسيرته الأفريقية، عن تحقيق انتصاره الأول على الاهلي منذ أكثر من 7 أعوام، كما يتطلع لتسجيل انتصاره الأول على فرقة الشياطين الحمر في مصر.



ويأمل الترجي، الذي يحتفل بمرور 100 عام على تأسيسه العام القادم، في الثأر من خسارته أمام الأهلي في دور المجموعات، كما يرغب أيضا في رد اعتباره لخروجه أمام الفريق المصري من دور الثمانية في نسخة المسابقة العام الماضي، بعدما كان قريبا للغاية من الصعود للمربع الذهبي.



وتشهد المسابقة القارية، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1964، النهائي العربي الـ13 في تاريخها، والثاني على التوالي، لتضمن الكرة العربية مقعدا ثانيا في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام بالإمارات الشهر القادم، بخلاف العين، حامل لقب الدوري الإماراتي.



كما ان هذا النهائي هو الثاني الذي يجمع بين الأهلي والترجي، بعدما سبق أن التقيا بنهائي نسخة المسابقة عام 2012، التي حسمها الفريق الاحمر لصالحه بفوزه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.



و تعيد مباراة الغد إلى الأذهان لقاء الفريقين في النسخة الحالية للبطولة خلال دور المجموعات، حيث تعادلا بدون أهداف في إستاد برج العرب، قبل أن يفوز الأهلي 1 / صفر في الملعب الأولمبي في رادس.



ويرجع آخر فوز للترجي على الأهلي، إلى 30 تموز/يوليو عام 2011، عندما تفوق على الفريق الأحمر 1 / صفر بدور المجموعات بدوري الأبطال، وترى جماهيره أن الفرصة ربما تكون متاحة أمام الفريق، لوضع حد لسلسلة نتائجه المهتزة، في ظل تذبذب أداء الأهلي في الوقت الراهن.



وعلى الصعيد الفني، أنهى الفريقان استعداداتهما للمواجهة الهامة، من خلال التدريبات اليومية التي ركز خلالها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للاهلي ومعين شعبان المدير الفني للترجي اللذين يدركان جيدا اهمية موقعة الغد على طريق التتويج باللقب الافريقي وحجز مقعد في مونديال الاندية المقرر اقامتها في الامارات.



كارتيرون يدرك جيدا أن مواجهة الترجي غدا لن تكون سهلة على الإطلاق، رغم تفوق الأهلي على نظيره التونسي في مواجهاتهما السابقة، وقال في تصريحات صحفية : "إقامة مباراة الذهاب في مصر، لا تعني لي الكثير ولا تشغل ذهني".



وألمح المدرب الفرنسي، الذي توج باللقب قبل 3 أعوام مع فريق مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية: "لا أنظر لملعب مباراة الذهاب في القاهرة أو العودة في ملعب رادس، لكن كل تفكيري حاليا ينصب على أننا سنلعب 180 دقيقة"، وأردف قائلا: "طالبت اللاعبين بعدم النظر إلى تاريخ مواجهات الفريقين، واللعب كأنها أول مباراة تجمع بين الأهلي والترجي، للفوز باللقب" واشار الى ان الوصول للنهائي جاء بفضل الكثير من العوامل، لكن في نفس الوقت، فإن الهدف دائما الفوز بالألقاب، وليس الوصول للنهائيات.



من جانبه، اطمأن معين الشعباني، الذي تولى قيادة الفريق الشهر الماضي خلفا لخالد بن يحيى، على استعداد نجومه للقاء، خاصة هيثم الجويني وأنيس البدري اللذين سجلا هدفي الفريق في مرمى حمام الأنف ليواصلا هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي.



وبرهن الترجي الفائز باللقب عامي 1994 و2011 على جاهزيته للمواجهة المنتظرة، بعدما تغلب 2 / صفر على مضيفه حمام الأنف، يوم الأحد الماضي في الدوري التونسي.



الصورة للاعبي الاهلي وليد ازارو ووليد سليمان