الليجا الإسبانية تدعم الاهلي قبل النهائي الإفريقي

أنسامد - 31 أكتوبر / تشرين الأول / - أكدت الصفحة الرسمية لبطولة الدوري الإسباني «لا ليجا» بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على دعمها للنادي الاهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل موقعة النهائي التي ستكون أمام الترجي التونسي يومي 2 و9 من نوفمبر المقبل.



ونشرت الصفحة صورة لشعار النادي الاهلي، وعلقت باللغة العربية: « كل التوفيق للنادي "الاهلي" المصري العالمي في ذهاب نهائي كأس دوري أبطال إفريقيا».



وليست هذه المرة الأولى التي تدعم فيها الليجا الإسبانية الاهلي، حيث سبق وأن قدمت الدعم للنادي قبيل مباراة وفاق سطيف الجزائري في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي.



