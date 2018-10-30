انتفاضة صلاح في صدارة أسبوع المحترفين المصريين

انسامد - 30 اكتوبر - تشرين الاول - تباينت نتائج المحترفين المصريين بالخارج، خلال مباريات هذا الأسبوع، بالدوريات المختلفة.



وكان الأبرز هو محمد صلاح، الذي سجل هدفًا وصنع هدفين آخرين، خلال فوز ليفربول على كارديف سيتي (4-1)، في البريميرليج، ليحرز بذلك 4 أهداف، في آخر 3 مباريات مع فريقه، محققًا انتفاضة قوية، بعد فترة من الصيام التهديفي.



وعاد رمضان صبحي للمشاركة مع هيدرسفيلد تاون، كبديل أمام واتفورد، خلال خسارة فريقه (3-0).



وواصل محمد النني غيابه عن مباريات آرسنال، في البريميرليج، حيث لم يتواجد في القائمة، التي تعادلت (2/2) أمام كريستال بالاس.



تشامبيونشيب ومن جانبه، غاب أحمد حجازي، عن تعادل وست بروميتش ألبيون مع بلاكبيرن، في تشامبيونشيب، بنتيجة (1/1)، وذلك بسبب الإصابة.



كما خسر أستون فيلا بمشاركة المصري، أحمد المحمدي، أمام كوينز بارك رينجرز، بهدف دون رد.



وشارك سام مرسي أيضًا، في خسارة فريقه ويجان أتليتيك، أمام شيفيلد يونايتد، بنتيجة (4/2).



وبعيدًا عن الأضواء، واصل محمود تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، تألقه مع فريقه، حيث أختير كأفضل لاعب، خلال التعادل مع إيزوروم (1-1).



الكتيبة اليونانية وشارك عمرو وردة كبديل، بالدقيقة 81، في فوز فريقه باوك اليوناني، على باناثينايكوس، بهدفين دون رد، في مباراة الجولة الثامنة للدوري.



وفي ذات المسابقة، خسر أبولون، الذي يضم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أمام أولمبياكوس، الذي يتواجد بين صفوفه أحمد حسن "كوكا"، بهدف قاتل.



ولعب شيكابالا بشكل أساسي، قبل أن يُستبدل في الدقيقة 79، بينما غاب كوكا عن المباراة للإصابة.



وساهم علي غزال، في انتصار فريقه فانكوفر على بورتلاند، بهدفين دون رد، ضمن منافسات المنطقة الغربية بالدوري الأمريكي.



وارتدى محمد عبد الشافي شارة قيادة أهلي جدة، خلال الفوز (1-0) على مضيفه، وفاق سطيف، في البطولة العربية.



وغاب عبد الله السعيد عن "قلعة الكؤوس"، في نفس المباراة، حيث جلس على مقاعد البدلاء.



وشارك عمرو مرعي، في تعادل فريقه النجم الساحلي التونسي، أمام الوداد المغربي (0-0)، على ملعب الأخير، ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، حيث لعب المباراة كاملة.



