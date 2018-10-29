هاميلتون بطل العالم للمرة الخامسة معادلاً رقم فانجيو

توج سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الأحد بلقب خامس في بطولة العالم للفورمولا واحد، معادلا رقم الأرجنتيني الراحل خوان مانويل فانجيو، بفارق لقبين عن حامل الرقم القياسي الألماني ميكايل شوماخر في جائزة المكسيك الكبرى، المرحلة التاسعة عشرة من البطولة، والتي انتهت بفوز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، حل هاميلتون رابعا، بفارق مركزين خلف منافسه سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل.



وكانت النتيجة كافية لتتويج البريطاني (33 عاما) بعد أعوام 2008 (مع ماكلارين)، و2014، 2015 و2017 مع مرسيدس، نظرا للفارق الكبير مع فيتل في صدارة الترتيب العام قبل مرحلتين فقط من نهاية البطولة.



في ما يأتي ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق جائزة المكسيك الكبرى، المرحلة 19 لهذا الموسم، والتي شهدت إحراز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون لقبه الخامس في بطولة العالم: ترتيب السائقين: 1. لويس هاميلتون (بريطانيا) 358 نقطة 2. سيباستيان فيتل (المانيا) 294 3. كيمي رايكونن (فنلندا) 236 4. فالتيري بوتاس (فنلندا) 227 5. ماكس فيرشتابن (هولندا) 216 اما ترتيب الصانعين: 1. مرسيدس 585 نقطة 2. فيراري 530 3. ريد بول 362 4. رينو 114 5. هاس 84 6. ماكلارين 62