السوبر المصري السعودي بين الأهلي واتحاد جدة 27 نوفمبر

انسامد - 26 اكتوبر - تشرين الاول - أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا اليوم الجمعة أكد فيه إقامة السوبر المصري السعودي بين فريقي الأهلي بطل الدوري المصري، واتحاد جدة السعودي بطل الكأس السعودي.



وأوضح البيان أن المباراة ستقام على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم 27 نوفمبر المقبل بمصر.



وأضاف أن ذلك يأتي استكمالا للنجاح الكبير الذي حققته مباراة السوبر الأولى بين فريق نادي الهلال بطل الدوري السعودي وفريق نادي الزمالك بطل الكأس المصري التي أقيمت بالرياض يوم 6 أكتوبر على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتابع البيان: "يؤكد الاتحاد المصري على عزمه بأن تخرج مباراة القاهرة بين الناديين الكبيرين الأهلي واتحاد جدة بالشكل الرائع التي كانت عليه مباراة الرياض تأصيلا للعلاقات المتينة والتاريخية التي تربط بين الشعبين والبلدين العربيين الكبيرين، لاسيما أن المباراة تلقى دعم جميع الأجهزة المعنية وتحظى بإشراف وزيري الرياضة في كلا البلدين".



واختتم البيان: "بهذه المناسبة يكرر الاتحاد المصري تأكيده على حرصه الدائم والبالغ على استمرار التعاون بينه وبين كافة الاتحادات العربية من أجل مزيد من التقارب بين الأشقاء، ومن واقع الحرص المتبادل على العلاقات المتميزة التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي على مختلف المستويات والتي أرسى قواعدها المتينة قيادة البلدين ويسري على نهجها اتحادا كرة القدم وجميع الأندية في مصر والسعودية".



