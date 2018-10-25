ثمانية مصارعين يتنافسون على كأس العالم للمصارعة بالسعودية

انسامد - 25 اكتوبر - تشرين الاول - ضمن عرض «Crown Jewel» التاريخي، الذي يقام بالسعودية يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر، سوف تقام بطولة كأس العالم، وهو نزال سيشارك فيه ثمانية من أفضل نجوم «راو» و«سماكداون» من أجل الوصول إلى الأفضل في العالم.



أول هؤلاء النجوم المشاركين في البطولة هو بطل العالم ١٦ مرة جون سينا، الذي منحته إنجازاته غير المسبوقة الفرصة من أجل المشاركة في هذه المسابقة. ثم يأتي المصارع المخضرم كيرت أنغل عضو قاعة المشاهير، ليشارك في البطولة.



أول المتأهلين إلى كأس العالم من عرض «سماكداون» هو النجم جيف هاردي بعد أن خاض نزالاً قويًّا أمام ساموا جو الذي كان يعاني إصابة في ركبته منعته من إكمال النزال ليفوز جيف هاردي. أما ثاني المتأهلين فكان راندي أورتن بعد أن تغلب على أضخم رياضي في العالم، بيج شو، الذي عاد في عرض «سماكداون» في نفس الليلة ليضع عينه على البطولة المهمة التي ستقام في WWE «Crown Jewel».



بطل الإنتركونتننتال، سيث رولينز، حصل على مكان في تلك البطولة أيضًا بعد أن تغلب على بطل «راو» درو ماكنتاير، ولم يستطيع دين أمبروز أن يتأهل إلى تلك البطولة بعد أن خسر في نزال آخر أمام دولف زيغلر، الذي تأهل أيضًا إلى كأس العالم.



ذا ميز استطاع أن يحجز مكان له من أجل المنافسة ليكون الأفضل في العالم بعد أن تغلب على روسيف في عرض «سماكداون 1000» بفضل تدخل إيدين إنغليش.وآخر مكان في بطولة كأس العالم كان من نصيب راي ميستريو، الذي خاض نزالاً ملحميًّا أمام النجم الياباني شينسكي ناكامورا.



