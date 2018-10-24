الاهلي المصر يصعد لنهائي دوري ابطال افريقيا

انسامد - 24 اكتوبر - تشرين الاول - أغلق الجهاز الفني للأهلى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون ملف مباراة وفاق سطيف بما فيها من إيجابيات وسلبيات والتى شهدت فوز القلعة الحمراء 3 / 2 بمجموع اللقاءين وتأهله لنهائى دورى أبطال أفريقيا استعداداً لمواجهة الترجى التونسى يوم 2 نوفمبر بالقاهرة.



بدأ الجهاز يعد العُدة للمرحلة المقبلة التي ستشهد ارتباطات مهمة للمارد الأحمر يأتي في مقدمتها مباراة الوصل الإماراتي المُقرر إقامتها يوم 28 أكتوبر الجاري باستاد برج العرب بالأسكندرية في ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الابطال، وهي المباراة التى ينوي الخواجة الفرنسي باتريس كارتيرون منح الفرصة لعدد كبير من البدلاء فرصة المشاركة فيها لأراحة الأساسيين الذين يعانون من حالة إجهاد واضحة على خلفية الإرتباطات الأخيرة محلياً وعربياً وأفريقياً .



وأعلن كارتيرون أن هناك أكثر من لاعب بالفريق حصلوا على فرص قليلة في بطولة الدوري وكأس مصر وكذلك البطولة العربية لذا من الأفضل استمرار منحهم فرصة في البطولة العربية من أجل اكتساب مزيدًا من الخبرات ليكونوا جاهزين عندما يتم الأستعانة بهم في أي مباراة أكثر قوة على الصعيد الفني خاصة أن الأهلي عاني خلال الفترة الماضية من أزمة كبرى بسبب الغيابات للأصابات لكن أحداً لم يشعر بهذه الأزمة في المباريات بسبب وجود البديل الجاهز.



الصورة لمدرب الاهلي / الفرنسى باتريس كارتيرون