الاهلي ووفاق سطيف ضمن إياب نصف نهائي بطولة إفريقيا

انسامد - 23 اكتوبر - تشرين الاول - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مباراة مهمة أمام نظيره وفاق سطيف الجزائري على ملعب 8 مايو بمدينة سطيف الجزائرية، وذلك ضمن إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وهى المباراة التي يدخلها المارد الأحمر بحلول كثيرة سواء بتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل بأي أي أهداف أو التعادل سلبيا أو حتى الخسارة بهدف، وذلك من أجل حجز بطاقة التأهل للدور النهائي، اعتماده لفوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب السلام بالقاهرة بهدفين دون رد. كما حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، على عقد أكثر من محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق الجزائري، بجانب شرح الخطة التي سيخوض بها المباراة.



استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه لمواجهة وفاق سطيف، حيث من المقرر أن يدفع بالحارس محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع أيمن أشرف وساليف كوليبالي وسعد الدين سمير وأحمد فتحي، وفي خط الوسط حسام عاشور وعمرو السولية ووليد سليمان وإسلام محارب وميدو جابر، على أن يكون المغربي وليد أزارو وحده في الخط الهجومي للفريق.



تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة، غدا الأربعاء، قادمة من الجزائر، حيث فضل الجهاز الفني للفريق العودة سريعا، وذلك من أجل الاستعداد لمباراة الوصل الإماراتي التي تقام يوم 28 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية، ضمن مواجهات الذهاب بدور الـ16 من البطولة العربية (كأس زايد).



وينوي الفرنسي باتريس كارتيرون، إجراء تعديلات على تشكيل الفريق أمام الوصل ومواصلة عملية التدوير بين اللاعبين، وذلك للحفاظ على التشكيلة الأساسية من الإصابات وتجنبا لإرهاقهم، حال نجح الفريق في خطف تذكرة الصعود للنهائي الإفريقي.



