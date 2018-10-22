الاتحاد التونسي يقيل البنزرتي من تدريب المنتخب

انسامد - 22 اكتوبر - تشرين الاول - أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إقالة المدرب فوزي البنزرتي من تدريب المنتخب الأول لكرة القدم، بعد 3 أشهر فقط من توليه المهمة.



وأعلن الاتحاد في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي الإلكتروني، عن إقالة صاحب (68 عاماً) من منصبه دون الإعلان عن أسباب هذا القرار المفاجئ والذي يأتي بعد أيام قليلة من قيادته لـ"نسور قرطاج" للتأهل رسمياً لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.



كما أشار الاتحاد إلى أنه سيسند المهمة بشكل مؤقت للثنائي مراد العقبي، وماهر الكنزاري، خلال مواجهتي المنتخب الشهر المقبل، ولحين اتخاذ القرار النهائي حول هوية المدرب الجديد الذي سيتم الإعلان عنه قبل خوض أول مباراة في العام الجديد 2019.



