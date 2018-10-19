الأهلى يواصل تدريباته استعدادا لمباراة وفاق سطيف

انسامد - 19 اكتوبر - تشرين الاول - واصل الفريق الاول لكرة القدم فى النادى الاهلى المصري تدريباته صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة وفاق سطيف الجزائرى فى اياب الدور قبل النهائى لدورى الابطال الافريقى يوم الثلاثاء القادم.



وخاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات ترفيهية صباح اليوم، وقاد حسين عبدالدايم، مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، فقرة خاصة للتدريبات الترفيهية للاعبين خاصة بعد رفع معدل التدريبات والوحدات البدنية للفريق.



وانتظم الثنائي؛ المغربي وليد أزارو والمالي ساليف كوليبالي في مران الأهلي الصباحي اليوم الجمعة بعد عودتهما للقاهرة الخميس، عقب انتهاء مشاركاتهما مع منتخبي بلادهما في تصفيات أمم إفريقيا.



واكتفى اللاعبان بأداء تدريبات خفيفة والجري حول الملعب.



وشارك في المران الجماعي باسم علي، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في العضلة الضامة.



وخاض لاعبو الفريق الأول تقسيمة فنية قوية في ختام مران الفريق صباح اليوم الجمعة، حيث قسم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات، خاضت تقسيمة قوية، وأيضا تدريبات فنية خاصة بالتصويب على المرمى، وذلك بالتبادل بين المجموعات الثلاث.



ومن المقرر أن يتوجه الأهلي إلى الجزائر صباح بعد غدٍ الأحد؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف المقرر لها الثلاثاء القادم على ملعب ٨ مايو بولاية سطيف الجزائرية في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وكانت مباراة الذهاب بالقاهرة التي أقيمت يوم 2 أكتوبر الجاري قد انتهت بفوز الأهلي 2-صفر.



