ذهبية نسائية لمصر في أولمبياد الشباب بالأرجنتين

انسامد - 18 اكتوبر - تشرين الاول - نجحت المصرية ياسمين نصر الجويلي، في إحراز ميدالية ذهبية ثالثة لمصر، خلال مشاركتها في أولمبياد الشباب 2018، والمقامة في الأرجنتين، وذلك بعد فوزها على اليابانية رينكا تاهاتا، 2-1، في المباراة النهائية للكاراتيه وزن 53 كيلوجرام.



ويشارك 68 رياضيا مصريا في دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين، ويتنافسون في 23 لعبة بينهم 29 لاعبة، و39 لاعبا، برئاسة عبدالعزيز غنيم.



وبإحراز ياسمين تلك الميدالية، تصبح هي رابع فتاة تحرز ميدالية في منافسات الشباب، بعد سلمى أيمن عبدالمقصود التي أحرزت الذهبية في منافسات الخماسي الحديث، وميدالية فضية لنعمة سعيد في منافسة رفع الأثقال وزن 58 كيلو، وفضية لروان أيمن في منافسة رمي المطرقة، وبذلك يصبح رصيد بعثة مصر في الأوليمبياد 11 ميدالية متنوعة، واقع 3 ذهبيات، وفضيتين، و6 برونزيات للفتيات والأولاد.



الصورة / اللاعبة المصرية الي اليسار بالحزام الازرق