مصر و تونس الي نهائيات أمم افريقيا

انسامد - 17 اكتوبر - تشرين الاول - تسع نقاط من 4 مباريات تحجز مقعدا للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم في نهائيات أمم افريقيا للمرة الـ 24 في تاريخ منتخب الفراعنة والبطولة القارية الأم للمنتخبات والمقررة في 2019 بالكاميرون. وجاء التأهل المصري هذه المرة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة العاشرة عقب فوزه أمس (الثلاثاء) على مضيفه منتخب اي سواتيني /سوازيلاند/ بهدفين وفوز تونس على منتخب النيجر بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة الى النهائيات قبل جولتين من ختام التصفيات. وبهذه النتائج، تصدر نسور قرطاج المجموعة برصيد 12 نقطة وبالعلامة الكاملة من 4 مباريات، يليه منتخب الفراعنة بتسع نقاط وتأهلا سويا الى النهائيات، واحتل منتخب اي سواتيني المركز الثالث برصيد نقطة ، وبفارق الأهداف عن النيجر الذي احتل المركز الأخير بنفس الرصيد. وبذلك سيظهر منتخب مصر للمرة 24 في بطولة الأمم الأفريقية المقررة في العام المقبل وهو ما يعني ان الفرصة ستكون متاحة أمام الفراعنة لإضافة اللقب الثامن بعدما حققوا الفوز بالبطولة الأهم في افريقيا سبع مرات في اعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010 فيما حل وصيفا مرتين في نسختي 1962 و2017. وغاب الفراعنة 8 مرات عن النهائيات في نسخ 1965 و1968 و1972 و1978 و1982 و2012 و2013 و2015.



ولم يضمن التأهل الى نهائيات النسخة المقبلة سوى الكاميرون /البلد المستضيف/ ومنتخبي مصر وتونس عن المجموعة العاشرة، ومنتخب مدغشقر عن المجموعة الأولى بعدما فاز أمس على غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل ليتصدر المجموعة بـ 12 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن السنغال الثاني .



