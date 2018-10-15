أحمد الجندي يحرز ذهبية الخماسي الحديث في أولمبياد الشباب

انسامد - 15اكتوبر - تشرين الاول - توج أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث بالميدالية الذهبية الثانية لمصر في منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب، والتي تقام حاليا في الأرجنتين وحتى 18 أكتوبر الجاري.



ودخل الجندي التاريخ بعد أن أحرز ثاني ميدالية لمصر في تاريخ الأولمبياد بلعبة الخماسي الحديث برصيد 1179 نقطة، وحصل الجندي على الميدالية الذهبية بعد احتلاله المركز الأول في منافسات الرجال للخماسي الحديث بعد انتهاء منافسات السباحة والسلاح والنقاط الإضافية للسلاح والليزر رن.



فيما توج الروسي إيجور جروماديسكي بالميدالية الفضية برصيد 1159 نقطة، والفرنسي فلوري أوجو بالميدالية البرونزية برصيد 1144 نقطة.



وكانت سلمى أيمن عبد المقصود قد توجت بذهبية السيدات أمس الأحد لتدخل التاريخ بعد أن حصدت أول ميدالية مصرية في تاريخ الأولمبياد بلعبة الخماسي الحديث وهي أيضا أول ميدالية ذهبية في هذه الدورة.



الصورة : المصري احمد محمود بالرداء الازرق