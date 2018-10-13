مصر تفوز على سوازيلاند برباعية في التصفيات الأفريقية

انسامد - 13 اكتوبر - تشرين الاول - اكتسح المنتخب المصري لكرة القدم ضيفه منتخب سوازيلاند 4 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا التي ستقام بالكاميرون العام المقبل.



وتصدرت مصر المجموعة مؤقتا بـ6 نقاط من 3 مباريات متفوقة بفارق الأهداف عن تونس التي تستضيف النيجر ضمن المجموعة ذاتها (السبت)، بينما تأتي سوازيلاند في المركز الثالث بنقطة واحدة. وتقدم المنتخب المصري بهدف سجله أحمد المحمدي في الدقيقة السابعة.



وأضاف عمرو وردة الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة عندما انطلق المحمدي بالكرة من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية أرضية قابلها وردة بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.



وفي الدقيقة 30 سجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الثالث، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل محمد صلاح، نجم ليفربول، الهدف الرابع عندما نفذ ركلة ركنية من الجهة اليمنى خدعت الجميع وعانقت الشباك.



وسجل منتخب سوازيلاند هدفه الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق سابيلو غاميتزي.



