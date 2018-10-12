الأرجنتين تكتسح العراق برباعية فى الدورة الرباعية الودية

انسامد - 12 اكتوبر - تشرين الاول - افتتح المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم منافسات البطولة الرباعية الودية لكرة القدم "سوبر كلاسيكو"، التي تستضيفهاالسعودية بالفوز على نظيره العراقي 4 - صفر وسط حضور قرابة 19 ألف مشجع بمدرجات استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.



وافتتح لوتارو مارتينيز التسجيل للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 17 ثم أضاف روبرتو بيريرا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 53، قبل أن يسجل جيرمان بيزيّا وفرانكو سيرفي الهدفين الثالث والرابع للأرجنتين في الدقيقتين 82 والثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.



وتستأنف منافسات البطولة الجمعة بلقاء المنتخب السعودي نظيره البرازيلي، ثم تلتقي السعودية مع العراق في مواجهة عربية خالصة يوم الاثنين المقبل على أن يلتقي المنتخبان الأرجنتيني والبرازيلي مساء الثلاثاء.



