محمد صلاح يتصدر المنافسة على الكرة الذهبية في تصويت الجمهور

انسامد - 10 اكتوبر - تشرين الاول - يتصدر نجم منتخب مصر ونادي
ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، تصويت الجماهير على الكرة الذهبية
لهذا العام، والذي تجريه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في
كرة القدم - وذلك من أجل معرفة رأي المشجعين فيمن يعتقدون بأنه
يستحق التتويج بهذه الجائزة الكبرى.
وأفادت شبكة "توك سبورت" البريطانية ، اليوم بأن مهاجم "الريدز"
محمد صلاح ، يتقدم حاليا بنسبة 50% من الأصوات على المهاجم
الأرجنتيني ليونيل ميسي ، الذى جاء في المركز الثاني ، بنسبة 32% ،
وكريستيانو رونالدو، الثالث بنسبة 5%.
ووفقا للمجلة ، فإن تصويت الجمهور لن يؤثر على النتيجة الفعلية
التي من المنتظر الإعلان عنها في مراسم احتفالية باللاعب الفائز من
ضمن الثلاثين المرشحين ، وذلك بالعاصمة الفرنسية (باريس) في الثالث
من ديسمبر القادم.