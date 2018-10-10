محمد صلاح يتصدر المنافسة على الكرة الذهبية في تصويت الجمهور

انسامد - 10 اكتوبر - تشرين الاول - يتصدر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، تصويت الجماهير على الكرة الذهبية لهذا العام، والذي تجريه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم - وذلك من أجل معرفة رأي المشجعين فيمن يعتقدون بأنه يستحق التتويج بهذه الجائزة الكبرى.



وأفادت شبكة "توك سبورت" البريطانية ، اليوم بأن مهاجم "الريدز" محمد صلاح ، يتقدم حاليا بنسبة 50% من الأصوات على المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، الذى جاء في المركز الثاني ، بنسبة 32% ، وكريستيانو رونالدو، الثالث بنسبة 5%.



ووفقا للمجلة ، فإن تصويت الجمهور لن يؤثر على النتيجة الفعلية التي من المنتظر الإعلان عنها في مراسم احتفالية باللاعب الفائز من ضمن الثلاثين المرشحين ، وذلك بالعاصمة الفرنسية (باريس) في الثالث من ديسمبر القادم.



