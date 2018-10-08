الصفاقسي يحسم كلاسيكو تونس بثنائية في الترجي

انسامد - 8 اكتوبر - تشرين الاول - نجح فريق الصفاقسي التونسي في الفوز بالكلاسيكو التونسي على حساب نظيره الترجي بنتيجة 2-0، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري.



سجل هدفي اللقاء، كلا من أيمن الحرزي في الدقيقة 32، وفراس شواط في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليلحق الصفاقسي بنظيره الترجي هزيمته الأولى في الموسم.



وبذلك يعود الصفاقسي لصدارة ترتيب فرق الدوري التونسي برصيد 10 نقاط، متساويًا مع الملعب التونسي، ولكن فارق الأهداف لصالح الأخير.



ويتجمد رصيد الترجي عند النقطة الرابعة، في المركز السابع، بعدما لعب 3 مباريات فقط، حقق الفوز في واحدة وتعادل في أخرى، وخسر من الصفاقسي.



