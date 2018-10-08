الصفاقسي يحسم كلاسيكو تونس بثنائية في الترجي

فتح باب الترشح إلكترونيا للحقائب الوزارية في العراق
مجموعة العشرين: النخبة أصبحت نموذجًا عالميًا للوصول إلى سوق رأس المال التجاري
الاتحاد من أجل المتوسط يسعى لإقامة منطقة تجارة حرة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ليبيا، مؤتمر دولي في باليرمو في 12-13 نوفمبر
باريس: مراسم تكريم المطرب الفرنسي شارل أزنافور
بطولة كأس رايدر للجولف في فرنسا
أسبانيا : متظاهرون أمام سجن حيث يوجد 7 مساجين من كاتالونيا
أربعة ضحايا وإثنين مصابين في تحطم طائرة عسكرية بالقرب من أشبيلية - أسبانيا
محكمة إسرائيلية تؤيد هدم قرية الخان الأحمر البدوية