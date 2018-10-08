الكرة الذهبية.. "فرانس فوتبول" تعلن ثلث المرشحين

انسامد - 8 اكتوبر - تشرين الاول - كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة بشؤون كرة القدم، أسماء أول 10 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2018.



وضمت القائمة القصيرة الأولى بعض الأسماء غير المتوقعة، مثل الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني غير الموفق مع الفريق الملكي، والبرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي.



وإلى جانبهما، اختارت المجلة الشهيرة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والأوروغوايانيين إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، ودييغو غودين مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، والبلجيكيين كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، وثيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، والبرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي.



ومن المقرر أن تنشر المجلة العريقة تباعا أسماء باقي المرشحين للقب، وعددهم 30 لاعبا، علما أن اسم الفائز باللقب سيعلن في الثالث من ديسمبر المقبل، بحفل يعقد بالعاصمة الفرنسية باريس.



وإضافة إلى الكرة الذهبية لأفضل لاعب، التي تعد أبرز جائزة على المستوى الفردي، استحدثت "فرانس فوتبول" جائزتين هذا العام هما الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، و"جائزة كوبا" (نسبة الى النجم الفرنسي السابق ريمون كوبا) لأفضل لاعب تحت سن 21 عاما.



الصورة للفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني