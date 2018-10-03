الأهلي المصري يفوز على وفاق سطيف الجزائري 2 - صفر

انسامد - 3 اكتوبر - تشرين الاول - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري فوزا ثمينا على ضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما الليلة الماضية باستاد السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة 23 أكتوبر الجاري بملعب "8 مايو" بمدينة سطيف الجزائرية.



وقطع الأهلي خطوة نحو التأهل للدور النهائي للبطولة، وأصبح وفاق سطيف بحاجة للفوز بفارق 3 أهداف للتأهل في الجزائر في جولة الإياب.



سجل ثنائية الأهلي وليد سليمان وإسلام محارب في الدقيقتين 24 و 42 من الشوط الأول، فيما ألغى الحكم الإثيوبي باملاك تسيمبا هدفين للمغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي بداعي التسلل.



واتسمت المباراة بالندية والأداء المهاري خاصة مع وجود مساحات في دفاعات الفريقين، ولكن التوفيق غاب عن المهاجمين بشكل واضح مع تألق كبير لإسلام محارب ووليد سليمان ثنائي الأهلي بجانب المدافع المالي ساليف كوليبالي.



