رئيس الكاف يعلن دعم إنفانتينو لفترة ثانية في رئاسة الفيفا

انسامد - الاول من اكتوبر - أعلن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن القارة ستدعم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عندما يخوض الانتخابات العام المقبل من أجل فترة جديدة في المنصب.



وقال أحمد في حضور إنفانتينو للجمعية العمومية للكاف في شرم الشيخ: نقدم التهنئة إلى رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم على نجاح فعاليات كأس العالم لكرة القدم بروسيا، نحن ندعم جيانى انفانتينو للترشح لدورة ثانية لرئاسة الاتحاد الدولى لكرة القدم".



ومن جانبه أعلن المهندس هاني أبو ريدة ، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، دعم السويسري جياني إنفانتينو ، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدا دعم مصر وقارة إفريقيا لإعادة انتخابه مرة أخرى رئيسا لـلفيفا.



وأوضح أبو ريدة - على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي، والتي يحضرها إنفانتينو بدعوة من الاتحاد المصري، - أن الاتحاد المصري ، و إفريقيا يدعمانه لدورة جديدة في ظل ما يقدمه من تطوير لكرة القدم على مستوى العالم.



وأشار رئيس الاتحاد المصري إلى أن إنفانتينو وعد بمدخلات مادية وفنية ضخمة لكرة القدم الإفريقية، كما ساهم بقراراته في زيادة مقاعد "القارة السمراء " في بطولات كأس العالم بداية من مونديال" 2026 " بعد سنوات طويلة من عدم تنفيذ الوعد، منوها بأن الجميع يدعمونه في الانتخابات.



