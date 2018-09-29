الكاف : مصر والمغرب أقوى المرشحين لتنظيم أمم 2019

أنسامد 29 سبتمبر /أيلول/ - أبدت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قلقها من استعدادات الكاميرون لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، لتأخر أعمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة باستقبال البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو من العام المقبل.



وقرر الاتحاد الأفريقى زيادة عدد منتخبات البطولة إلى 24 فريقا بدءًا من النسخة المقبلة بدلاً من 16 فريقًا، وبالتالى شدد الكاف على ضرورة توفير كل السبل لإنجاح البطولة الفريدة من نوعها، بعدما شهدت زيادة أعداد المشاركين بجانب إقامتها فى الصيف لأول مرة بدلاً من شهر يناير كما كان معتادا من قبل.



وألمح الاتحاد الأفريقى إلى سحب تنظيم البطولة من الكاميرون بعدما أعلنت اللجنة التنفيذية أن الاستعدادات لا تسير وفق الخطة المحددة سلفًا، وبالتالى قد يكون هناك إجراءات جديدة لإنقاذ البطولة التى ستقام خلال أقل من عام، وسيتم إرسال لجنة إلى هناك فى نوفمبر المقبل، مدعمة بمسئولين من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لاتخاذ القرار النهائى والذى سيكون الأقرب هو سحب التنظيم.



مصر مرشحة لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2019 من جانبه، قال أحمد أحمد فى تصريحات لصحيفة "لو موند" الفرنسية من شرم الشيخ على هامش حضور اجتماعات الجمعية العمومية، "ننتظر انتخابات الرئاسة فى الكاميرون التى ستقام فى أكتوبر المقبل قبل اتخاذ أى قرار، وبعدها سيتم إرسال لجنة لاتخاذ القرار النهائى، حتى يتم إتاحة الفرصة لأى دولة أخرى ترغب فى التنظيم توفيق أوضاعها حال نقل البطولة من الكاميرون".



وأضاف رئيس الكاف، "المغرب مرشح لاستضافة أمم أفريقيا 2019، برفقة مصر وجنوب أفريقيا، حيث يمتلكان كل الإمكانيات لاستضافة البطولة العام المقبل." وتبدو حظوظ جنوب أفريقيا الأضعف لاستضافة أمم أفريقيا 2019 حيث استضافت بطولة 2013 عقب اعتذار ليبيا وبالتالى فإن فرصها ضعيفة فى التنظيم مرة أخرى بعد 6 سنوات فقط.



