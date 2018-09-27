انسامد - 27 سبتمبر - اعدت المواع العربية المتخصصة في كرة القدم قائمة تضم افضل اللاعبين العرب في الدوري الانجليزى تبين منها ان المصري محمد صلاح لازال يتصدر قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي إلى الآن من خلال تسجيله ل3 أهداف وصناعة آخر ولازال عليه تقديم المزيد من أجل استعادة مستواه الرائع الذي قدمه في الموسم الماضي.



يليه مباشرة في القائمةالجزائري رياض محرز الذي وصل إلى مرحلة التأقلم المناسبة مع مانشستر سيتي في ظل ما قدمه من مستوى قوي أمام كارديف سيتي حيث تمكن من تسجيل هدفين لصالح السيتيزينز.



ياتي في الترتيب الثالث الجزائري رشيد غزال سيواجه معركة من أجل الحفاظ على مركزه الأساسي في تشكيلة ليستر سيتي خاصة بعد استبداله في المباراة الأخيرة في بداية الشوط الثاني.



هذا و لم يدخل المغربي عبد الحميد صبري في تشكيلة هيدرسفيلد تاون أمام ليستر سيتي ويبدو أنه بحاجة إلى بذل مجهود أكبر من أجل إقناع مدربه للمشاركة.



لا يختلف الأمر كثيراً مع المصري رمضان صبحي الذي لم يشارك إلا لدقائق معدودة فقط مع هيدرسفيلد في هذا الموسم.



اما المغربي رومان سايس فقد شارك في أولى مبارياته أمام مانشستر يونايتد وعلى اللاعب أن يكون جاهزاً للمشاركة في أي وقت للظفر بمركز أساسي مع ولفرهامبتون.



