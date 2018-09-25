مودريتش افضل لاعب و صلاح افضل هداف في العالم

انسامد - 25 سبتمبر - ايلول - حصد الكرواتي لوكا مودريتش جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في العالم بعد منافسة شرسة مع كل من محمد صلاح وكريستيانو رونالدو.



وحصل اللاعب المصري محمد صلاح على جائزة أفضل هدف خلال العام الماضي والتي تحمل اسم أسطورة الكرة العالمية بوشكاش.



وفاز مودريتش (33 عاما) لاعب خط وسط في ريال مدريد على زميله السابق كريستيانو رونالدو الذي يلعب حاليا مع يوفنتوس ومحمد صلاح في ليفربول.



وكان مودريتش فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في مايو/آيار الماضي وقاد كرواتيا إلى أول نهائيات لكأس العالم في يوليو/ تموز.



وأعلن عن الجائزة في حفل الاتحاد الدولي الفيفا السنوي لتوزيع جوائز الأفضل خلال العام الماضي والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.



