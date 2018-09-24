أوروبا تهزم العالم وتحتفظ بكأس ليفر للتنس

انسامد - 24 سبتمبر - ايلول - فاز روجر فيدرر وألكسندر زفيريف بمباراتي الفردي ليتفوق فريق أوروبا على فريق العالم بنتيجة 13-8، ويحتفظ بكأس ليفر للتنس في اليوم الثالث والأخير من منافسات البطولة الدولية التي أقيمت في شيكاغو الأميركية.



وبفوز فيدرر الصعب على الأميركي جون إيسنر 6-7 و7-6 و10-7، أصبح فريق أوروبا على بعد ثلاث نقاط من الانتصار الذي حسمه زفيريف بتغلبه على كيفن أندرسون 6-7 و7-5 و10-7.



واحتاج الألماني زفيريف إلى أفضل مستوى لديه ليتجاوز اللاعب الجنوب افريقي، لكنه فاز بالنقاط الخمس الأخيرة في الشوط الفاصل بالمجموعة الثالثة ليضمن لفريق اوروبا الاحتفاظ بالكأس، التي أحرزها في نسختها الأولى في براج العام الماضي.



وأكد زفيريف فوز فريق اوروبا بتفوقه على أندرسون، أحد أبرز لاعبي البطولة.



وتعاون أندرسون مع الأميركي جاك سوك ليفوزا على فيدرر ونوفاك جوكوفيتش في مباراة الزوجي في اليوم الأول، ثم هزم جوكوفيتش في الفردي يوم السبت.



وكان فريق العالم بحاجة للفوز بأول مباراتين في الفردي ليؤجل الحسم حتى مباراة الفردي الأخيرة بين جوكوفيتش والأسترالي نيك كيريوس، لكن انتصار زفيريف جعل لا حاجة لهذه المواجهة.



والأعضاء الآخرون في فريق أوروبا بقيادة السويدي بيورن بورغ هم غريغور ديميتروف وديفيد غوفين وكايل إدموند.



وقال بورغ "إنه أسبوع لا يصدق. أنا فخور للغاية بالفريق، كنا نعرف أن من الصعب الفوز على فريق العالم في وجود جون (ماكنرو). يمتلك فريقا رائعا ومحترفا للغاية".



