الترجي التونسي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أنسامد - 22 سبتمبر/ أيلول/ - تأهل نادي الترجي التونسي إلى الدور
نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بفوزه على
مضيفه مواطنه النجم الساحلي 1-صفر في إياب الدور ربع النهائي مساء
الجمعة، في سوسة.
وفاز الترجي حامل اللقب في عامي 1994 و2011، ذهابا 2-1، ليقصي
منافسه بطل نسخة 2007، ويبلغ نصف النهائي للمرة 11 في تاريخه.
وأحرز هدف الترجي المهاجم الإيفواري ، فوسيني كوليبالي، قبل نهاية
المباراة بـ3 دقائق.
ويلتقي الترجي في دور نصف النهائي فريق أول أغسطس الأنجولي الذي
كان أول المتأهلين الى المربع الذهبي بتعادله مع مضيفه مازيمبي
الكونغولي الديموقراطي 1-1 الجمعة في لوبومباشي، بعد تعادلهما
السلبي ذهابا.