الترجي التونسي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أنسامد - 22 سبتمبر/ أيلول/ - تأهل نادي الترجي التونسي إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه مواطنه النجم الساحلي 1-صفر في إياب الدور ربع النهائي مساء الجمعة، في سوسة.



وفاز الترجي حامل اللقب في عامي 1994 و2011، ذهابا 2-1، ليقصي منافسه بطل نسخة 2007، ويبلغ نصف النهائي للمرة 11 في تاريخه.



وأحرز هدف الترجي المهاجم الإيفواري ، فوسيني كوليبالي، قبل نهاية المباراة بـ3 دقائق.



ويلتقي الترجي في دور نصف النهائي فريق أول أغسطس الأنجولي الذي كان أول المتأهلين الى المربع الذهبي بتعادله مع مضيفه مازيمبي الكونغولي الديموقراطي 1-1 الجمعة في لوبومباشي، بعد تعادلهما السلبي ذهابا.



