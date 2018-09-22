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الترجي التونسي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
    أنسامد - 22 سبتمبر/ أيلول/ - تأهل نادي الترجي التونسي إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه مواطنه النجم الساحلي 1-صفر في إياب الدور ربع النهائي مساء الجمعة، في سوسة.

    وفاز الترجي حامل اللقب في عامي 1994 و2011، ذهابا 2-1، ليقصي منافسه بطل نسخة 2007، ويبلغ نصف النهائي للمرة 11 في تاريخه.

    وأحرز هدف الترجي المهاجم الإيفواري ، فوسيني كوليبالي، قبل نهاية المباراة بـ3 دقائق.

    ويلتقي الترجي في دور نصف النهائي فريق أول أغسطس الأنجولي الذي كان أول المتأهلين الى المربع الذهبي بتعادله مع مضيفه مازيمبي الكونغولي الديموقراطي 1-1 الجمعة في لوبومباشي، بعد تعادلهما السلبي ذهابا.

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