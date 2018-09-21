إلغاء مباراة الهلال والأهلي في السوبر السعودي المصري

أنسامد - 21 سبتمبر/ أيلول/ - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء مباراة السوبر بين فريقي الأهلي المصري والهلال، والتي كانت من المقرر أن تقام في السادس من أكتوبر المقبل بالرياض.



وأعرب الاتحاد السعودي في بيان له عن أسفه لما ورد في بيان النادي الأهلي المصري بشأن مباراة السوبر، التي تجمع بين بطلي الدوري في البلدين الشقيقين السعودية ومصر.



وجاء في البيان: "الاتحاد السعودي يعتذر بصورة نهائية عن إقامة مباراة الهلال والأهلي وسيكتفي بما تم الإعلان عنه سابقا في إقامة مباراتي السوبر السعودي المصري بين الاتحاد والزمالك في القاهرة والهلال والزمالك في الرياض".



وأضاف البيان: "ستتم مراعاة هذا الموقف في الأعوام القادمة خلال اعتماد مواعيد مباراتي السوبر السعودي المصري".



وأكد الاتحاد السعودي، أن بيانه لم يكن ليصدر لولا أنه تلقى التزاماً واضحاً وصريحاً من الاتحاد المصري ورئيسه المهندس هاني أبو ريده وبرعاية وزير الشباب والرياضة في مصر بموعد محدد هو السادس من أكتوبر في الرياض.



وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم : "البيان الصادر من النادي الأهلي بعد بيان الاتحادين السعودي والمصري يعد أمراً مؤسفاً كونه لم يراعِ أهمية هذه المناسبة التي تم إقرار موعد المباراة تزامنا معها، أو المسمى الذي تحمله هذه المباراة كونها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وما تمثله مثل هذه المباراة من أهمية لمزيد من أواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين".



