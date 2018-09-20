الفرق العربية تستهدف نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

انسامد - 20 سبتمبر - ايلول - تتطلع الفرق العربية لمواصلة مسيرتها في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حينما تخوض مباريات الإياب في دور الثمانية بالمسابقة القارية، غدا الجمعة وبعد غد السبت.



وضمنت الكرة العربية مقعدين على الأقل في المربع الذهبي للبطولة، حيث يلتقي النجم الساحلي التونسي مع ضيفه ومواطنه الترجي، بينما يستضيف الوداد البيضاوي المغربي (حامل اللقب) وفاق سطيف الجزائري.



ويواجه الأهلي المصري ضيفه حوريا كوناكري الغيني، في حين يلاقي مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية ضيفه بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي تدريباته، استعدادا لمباراة حوريا كوناكرى الغينى في عودة دور الثمانية لدورى الأبطال الافريقى التى تقام يوم السبت المقبل على ملعب السلام.



وخصص باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق فقرات تدريبية محددة في مران اليوم لعدد من لاعبي الفريق، وركز في المران على الجوانب الفنية والبدنية فيما خاض باقي اللاعبين تدريبات جماعية تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق، كما خصص فقرة للتدريب على ركلات الترجيح في مران اليوم الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وأدى جميع اللاعبين فقرة التصويب من نقطة الجزاء في إطار الاستعداد لمباراة حوريا كوناكري.



