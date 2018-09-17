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مصر:اتحاد الكرة يتخذ أولى خطوات تطبيق تقنية حكم الفيديو
    أنسامد - 17 سبتمبر /أيلول/ - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه بدأ اتخاذ الخطوات العملية لتطبيق تقنية حكم الفيديو "الفار" في مباريات الدوري.

    وقال اتحاد الكرة في بيان له " بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم في دراسة ملف الاستعانة بتقنية الفيديو في إدارة مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة ، حيث قام بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الشأن ، في بداية اتحاذ الخطوات العملية نحو تطبيقه في الملاعب المصرية بالتنسيق مع الشركة الراعية لحقوق الاتحاد.

    وأضاف أن ذلك يأتي في ظل حرص الاتحاد المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على دعم التحكيم المصري بكل السبل الحديثة للارتقاء به ، و حرصا على مسابقة الدوري الممتاز المصري بكل مكوناته.

    كما وافق الاتحاد المصري على الاستجابة إلى أي ناد في المسابقة يرغب في إسناد إدارة أي مباراة له في المسابقة إلى حكام أجانب شرط سداد مبلغ 15 ألف دولار في خزينة الاتحاد تمثل قيمة تكلفة استقدام طاقم حكام أجانب.

    جدير بالذكر أن التحكيم المصري تعرض لانتقادات الفترة الماضية بسبب اخطاء تحكيمية في مبارايات الدوري الممتاز لكرة القدم.

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