ليبيا تدفع بثمانية لاعبين في عالمية البوكسينغ

ألمانيا تتوصل إلى اتفاق مع إيطاليا بشأن إعادة اللاجئين
مهاجرون يعتزمون مقاضاة الداخلية وتنصيب انفسهم طرفا مدنيا
بسبب احتجازهم بطريقة غير قانونية على متن سفينة ديتشوتي.
الجيش الجزائري يضبط مخبأ للذخيرة و26 مهاجرًا غير شرعي
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
العراق ، المحتجون يهاجمون القنصلية الإيرانية في البصرة
أربعة ضحايا وإثنين مصابين في تحطم طائرة عسكرية بالقرب من أشبيلية - أسبانيا
محكمة إسرائيلية تؤيد هدم قرية الخان الأحمر البدوية
مهرجان حرب الطماطم السنوي في فالنسيا بإسبانيا
الاحتفال بعيد الاضحي في احدى الحدائق في اسرائيل
مسابقة الثيران في شمال أسبانيا