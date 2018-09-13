ليبيا تدفع بثمانية لاعبين في عالمية البوكسينغ

أنسامد - 13 سبتمبر /أيلول/ - أكد الأمين العام للبوكسينغ الليبي حسين الفروج أن ليبيا ستشارك في عالمية البوكسينغ للناشئين التي تستضيفها ايطاليا بداية من السبت المقبل.



وتتواصل البطولة لمدة تسعة أيام بثمانية ناشئين وهم: أنس الأدهم ومحمد الخراز ومحمد شلاوح وعبدالرحمن بن حامد وإبراهيم حسين وهمام بالريش وعبدالمالك شلاوح والمدرب علي الهرام.



البوكسينغ الليبي حقق نتائج طيبة على كافة المستويات عربيا وإفريقيا ودوليا أخرها التتويج بثلاث ميداليات في بطولة العالم بتايلاند ذهبية وبرونزيتان.



