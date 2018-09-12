مصر تحصد 4 ذهبيات جديدة في بطولة أفريقيا للسباحة

استمرارا في تحقيق الانتصارات بمنافسات اليوم الثاني في البطولة الأفريقية للسباحة، المقامة في الجزائر، تُوج المنتخب المصري بذهبية سباق 100 متر تتابع متنوع مختلط. ومثّل المنتخب المصري الرباعي: علي خلف الله، فريدة عثمان، سميحة محسن، ومحمد سامي .



حصد يوسف القماش ذهبية سباق 50 متر صدر بزمن 28.04 ثانية، كما نجح مروان القماش في التتويج بذهبية سباق 800 متر حرة، وحصل زميله مروان العمراوي على الميدالية الفضية، فيما توجت السباحة فريدة عثمان بذهبية سباق 50 متر فراشة.



جدير بالذكر أن الجزائر تستضيف لأول مرة البطولة الأفريقية للسباحة في نسختها الـ13 بين 10 و16 سبتمبر الحالي، في مسبح 5 يوليو الأولمبي بالعاصمة، بمشاركة قياسية بلغت 31 بلدا أفريقيا يمثلها 238 رياضيا.



الصورة للسباحة المصرية / فريدة عثمان