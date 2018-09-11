صلاح ينافس 14 لاعبا للدخول في التشكيل المثالي للفيفا

انسامد - 11 سبتمبر - ايلول - أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قائمة المهاجمين المرشحين للتواجد فى التشكيلة المثالية لعام 2018 والتى ضمت 15 لاعباً، سيتم اختيار 3 لاعبين منهم.



وشهدت القائمة تواجد النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى، بجانب باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالى، وكريم بنزيما مهادم ريال مدريد الإسبانى، ولويس سواريز مهاجم برشلونة الإسبانى، وكافانى مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.



وتضمنت قائمة المهاجمين المرشحين أيضا للتواجد كلًا من الفرنسيين أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد) وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، والبلجيكي روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد)، والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (يوفنتوس) والأرجنتينيين ليونيل ميسي (برشلونة) وباولو ديبالا (يوفنتوس) والبولندي روبيرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ)، والإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) ، والبرازيلي نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) والسنغالي ساديو ماني (ليفربول).



يشار إلى أن التشكيلة المثالية لعام 2018 سيتم الكشف عنها فى حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، المحدد لها 24 سبتمبر الحالي بالعاصمة الإنجليزية "لندن".



