تصفيات أمم افريقيا 2019:تونس تفوز علي سوازيلاند بهدفين

أنسامد - 10 سبتمبر /أيلول/ - فاز المنتخب التونسي لكرة القدم على مضيفه منتخب سوازيلاند بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما / الأحد / على ملعب (ترايد فيير)، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الـ10 للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.



وتضم المجموعة العاشرة للتصفيات الأفريقية، إلى جانب تونس وسوازيلاند، منتخبي مصر والنيجر، حيث حقق الفراعنة أمس /السبت/ انتصارا عريضا على النيجر بستة أهداف نظيفة.



ووضع المهاجم طه ياسين الخنيسي "نسور قاسيون" في المقدمة، بحلول الدقيقة (17)، ثم عزز زميله نعيم سليتي النتيجة في الدقيقة (37).



وبهذا الفوز رفع منتخب تونس رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط عن منتخب مصر الوصيف، الذي اكتسح النيجر صاحب المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة، بسداسية نظيفة، بينما تحتل سوازيلاند المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.



ويتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات الـ12.



