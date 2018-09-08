المنتخب الوطني يسعى لتحقيق أول فوز في تصفيات أمم إفريقيا

أنسامد - 8 سبتمبر /أيلول/ - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم، الليلة، مع النيجر في الجولة الثانية لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون، وتقام المباراة بستاد برج العرب بالإسكندرية، في الساعة الثامنة مساء، ويديرها طاقم حكام سنغالي بقيادة ماجيت نداي.



ويدخل المنتخب الوطني المباراة تحت قيادة جهاز فني جديد بقيادة المكسيكي خافيير أجيري الذي تولى المهمة خلفا للأرجنتيني كوبر، ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز الأول في عام 2018 الذي لعب خلاله 8 مباريات خسر فيها ست مرات وتعادل في مباراتين، وأيضا لحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة العاشرة التي يحتل فيها المركز الرابع والأخير بعد خسارته أمام المنتخب التونسي بهدف دون رد في الجولة الأولى، في حين حصل منتخبا النيجر وسوازيلاند على نقطة بتعادلهما سلبيا.



دخل المنتخب الوطني معسكرا مغلقا في برج العرب، منذ الإثنين الماضي، وانتظم 24 لاعبا في التدريبات التي اتسمت بالجدية والروح العالية، وتنافس اللاعبون على دخول التشكيل الأساسي الذي سيعلنه أجيري عقب المحاضرة الفنية ظهر اليوم.



ووصلت بعثة الفريق الضيف، صباح الخميس الماضي، وأدى لاعبوه المران الرئيسي، أمس، بالملعب الرئيسي لاستاد برج العرب.



يذكر أن المنتخبين التقيا ثلاث مرات من قبل، وكان اللقاء الأول في تصفيات أمم إفريقيا يوم 10 أكتوبر 2010 في نيامي عاصمة النيجر، وانتهى بفوز الأخير بهدف دون مقابل سجله موسى أمادو وكان منتخبنا يقوده حسن شحاتة آنذاك.



وفي 8 أكتوبر 2011 كان اللقاء الثاني بالقاهرة في نفس التصفيات، ولعب المنتخب بلاعبي المنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب وقاده هاني رمزي، وتمكن من الفوز بثلاثة أهداف أحرزها مروان محسن (هدفان) ومحمد صلاح (هدف).



وكان اللقاء الأخير وديا في الدوحة يوم 29 فبراير 2012، وفاز المنتخب الوطني بهدف من ضربة جزاء سجلها حسني عبدربه، وكان يقود المنتخب وقتها الأمريكي برادلي.



