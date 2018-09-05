المنتخب المصري يستعد للنيجر بتصفيات أمم أفريقيا

انسامد - 5 سبتمبر - ايلول - يترقب عشاق كرة القدم في مصر، الظهور الأول لمنتخب مصر بعد مونديال روسيا 2018، والتي توج به المنتخب الفرنسي، تحت قيادة مدربه ديديه ديشامب.



من جانبه أعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أسماء 13 لاعبا تم اختيارهم من الدوري المصري، للمشاركة في معسكر الإعداد لمباراة النيجر ضمن الجولة الثانية لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية و التي ستقام يوم 8 سبتمبر. وكان أجيري قد أعلن في وقت سابق أسماء 13 لاعبا محترفا في الخارج للمهمة نفسها .



ويلتقي منتخب مصر الأول تحت القيادة الفنية الجديدة للمكسيكي خافير أجيري عقب توليه المهمة خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر، مع نظيره من النيجر، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الإفريقية 2019 بالكاميرون.



تنطلق مباراة مصر والنيجر في تمام الساعة الثامنة يوم السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.



