"فيفا" يهنئ منتخب الإمارات بعد فوزه ببرونزية الألعاب الآسيوي

أنسامد - الاول من سبتمبر - هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منتخب الإمارات الأوليمبي لكرة القدم بعد فوزه بالميدالية البرونزية لدورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليًّا في إندونيسيا.



ونشر الحساب الرسمي لـ"فيفا" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا من احتفالات لاعبي المنتخب الإماراتي بعد الفوز على فيتنام، وعلق عليها قائلًا: تهانينا لمنتخب الإمارات الأوليمبي الفوز بالميدالية البرونزية في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية 2018.



وحقق المنتخب الأوليمبي الإماراتي بالبرونزية، اليوم السبت، بعد الفوز على نظيره فيتنام بركلات الترجيح 4- 3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1- 1، اليوم السبت، على استاد باكانساري في سيبينونج بإندونيسيا.



وتأهل منتخب الإمارات لدور الـ16 على إندونيسيا بركلات الترجيح 4- 3، وفي ربع النهائي فاز على كوريا الشمالية بركلات الترجيح 5- 3، وخسر في قبل النهائي أمام اليابان 0- 1.



