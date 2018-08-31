مودريتش أفضل لاعب في أوروبا متفوقا على صلاح ورونالدو

انسامد - 31 اغسطس / اب / فاز النجم الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في أوروبا متفوقاً على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والنجم المصري محمد صلاح، بعدما قاد ريال مدريد للحصول على دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي كما قاد منتخب بلاده للوصول للمباراة النهائية لكأس العالم.



كما فاز مودريتش بجائزة أفضل لاعب خط وسط في أوروبا لموسم 2017/2018. وتسلم مودريتش الجائزة خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مساء الخميس 30 أغسطس في إمارة موناكو، على هامش قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ)، متفوقاً على منافسيه في الجائزة، زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو، والمصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي.



وهيمن لاعبو فريق ريال مدريد، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على جميع الجوائز الفردية، حيث فاز حارس مرماه كيلور نافاس بجائزة أفضل حارس مرمى، وسيرخيو راموس بجائزة أفضل مدافع، ومودريتش بجائزة أفضل لاعب وسط، وكريستيانو رونالدو، الذي انتقل لنادي يوفنتوس الإيطالي، بجائزة أفضل مهاجم.



ويُعد صلاح أول لاعب عربي وإفريقي يترشح لهذه الجائزة.



