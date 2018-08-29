الأهلي يتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا

انسامد - 29 اغسطس / اب / فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ضيفه كمبالا سيتي الأوغندي 4-3 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات "دور الـ 16" لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



بهذه النتيجة يصعد الأهلي إلى دور الثمانية للبطولة الأفريقية متصدرًا مجموعته بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بينما توقف رصيد كمبالا سيتي الأوغندي عند 6 نقاط في المركز الثالث للمجموعة.



و هكذااسدل الستار على منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد أن صعدت 8 أندية، لتكمل عقد ربع نهائي المسابقة.



ويتصارع على اللقب، الوداد المغربي، بطل النسخة الماضية، والأهلي المصري، ومازيمبي الكونغولي، والترجي والنجم الساحلي، بجانب وفاق سطيف الجزائري، وحوريا الغيني، وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي.



وتجرى قرعة دور الثمانية، 3 سبتمبر/أيلول المقبل، ويلعب الرباعي صاحب الصدارة، الأهلي ومازيمبي والوداد والنجم الساحلي، ضد الأندية صاحبة الوصافة، الترجي ووفاق سطيف وحوريا وبريميرو دي أوجستو، على أن يتجنب كل فريق، مواجهة المتأهل معه من نفس المجموعة.



